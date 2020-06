« Tous en cuisine » du 4 juin 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.8 ( 6 )



« Tous en cuisine » du 4 juin 2020 – Il reste encore une semaine d’émissions et Cyril Lignac vous donne toujours rendez-vous dès 18h45 sur M6 pour un nouveau numéro de « Tous en cuisine en direct ». Une émission que vous pourrez également voir en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.



Au menu ce soir, deux recettes, une entrée et un plat :

– GASPACHO, SALADE DE LÉGUMES

– SALADE DE CREVETTES CROUSTILLANTES, CRÈME ÉPICÉE

Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.



« Tous en cuisine » du 4 juin 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

ENTREE : GASPACHO, SALADE DE LÉGUMES

Les ingrédients pour 4 personnes

4 tomates lavées

2 poivrons rouges épluchés et épépinés dont 1 coupé en petits cubes

1 concombre épluché dont 1/2 coupé en petits cubes

1 melon : dont ¼ coupé en petits cubes

¼ de pastèque coupée en gros cubes

1 piment jalapeno vert épépiné

quelques tomates cerises coupées en deux

1 jus de citron

quelques feuilles de menthe

20cl d’huile d’olive

5cl de vinaigre de xérès

des croûtons de pain grillés

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 blendeur

1 saladier + 1 cuillère

PLAT : SALADE DE CREVETTES CROUSTILLANTES, CRÈME ÉPICÉE

Les ingrédients pour 4 personnes

16 crevettes crues décortiquées et déboyautées

150g de chapelure panko ou flocons de mousseline ou chapelure de pain

100g de farine de riz

2 œufs

1 romaine

2 avocats épluchés

quelques feuilles de coriandre ciselées

2 oignons nouveaux lavés et émincés

12cl d’huile de sésame

5cl de vinaigre balsamique blanc

2 cuil. à soupe de mayonnaise

50g de yaourt grec

1 cuil. à soupe de gingembre haché

1 gousse d’ail haché

Tabasco

Graines de sésame

Huile de tournesol

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

3 assiettes + 3 saladiers + 1 fourchette + 1 fouet

1 casserole + 1 écumoire + 1 assiette avec papier absorbant

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

Bientôt le livre

N’oubliez pas que le livre des recettes « Fait Maison » va bientôt sortir et vous proposera de retrouver 45 recettes salées et/ou sucrées simples à réaliser et pour les petits budgets.

Un livre indispensable, ultra-pratique et sans prétention, pour égayer vos déjeuners et dîners ; des recettes gourmandes, croquantes, craquantes, à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis.

Ce livra paraîtra le 11 juin 2020 mais est déjà disponible en pré-commande sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

