Demain nous appartient en avance : Amanda dit-elle la vérité ? (résumé + vidéo épisode 688 DNA du 16 juin 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 688 du mardi 16 juin 2020 – Alors qu’hier elle avait le courage d’aller porte plainte dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », ce soir Amanda doit à nouveau être interrogée au commissariat et confuse, elle va semer le doute et le trouble entre Aurore et Martin… Vont-ils croire en son témoignage ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 688

Amanda a porté plainte pour un viol qu’elle a subi. A son retour au domicile après la soirée au Spoon, la jeune femme a fait une terrible rencontre… Courageuse, elle est allée porter plainte auprès d’Aurore. Elle doit désormais témoigner à nouveau pour pouvoir faire avancer l’enquête et aider Aurore et Martin à trouver des indices. Seulement, Amanda est encore totalement déboussolée par le terrible évènement qu’elle vient de vivre. Sans repères, elle ne se souvient plus de tout et se confond dans les différents éléments qu’elle donne aux policiers… Martin et Aurore vont avoir du mal à démarrer l’enquête.

L’épreuve que traverse Amanda réveille des attitudes clivantes, entre culpabilité et méfiance. Amanda elle-même peine à surmonter son sort. Le secret du sexe du bébé de Chloé commence à s’ébruiter et finit par faire le tour de la ville de Sète. Et Soraya, quant à elle, semble être affectée par le comportement de Thomas Delcourt à son égard…



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 688 du 16 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

