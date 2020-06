The Voice Kids 2020 : une première bande-annonce dévoilée

5 ( 4 )



The Voice Kids 2020. Alors que la version adulte du programme vient de s’achever par la victoire d’Abi – c’était samedi soir sur TF1 – une première bande-annonce de la nouvelle saison a été dévoilée. Et on y retrouve le nouveau coach Kendji Girac .



Et sur ces premières images, on peut dire que Kendji Girac semble particulièrement à l’aise. Souriant, mais il l’est toujours, le chanteur semble prendre très à coeur son nouveau rôle.

À l’aise avec nos jeunes artistes, Kendji semble l’être aussi avec ses nouveaux camarades coachs. Et on croit comprendre qu’il va tout mettre en oeuvre pour récupérer un max de talents. Tant pis s’il doit un peu batailler avec Soprano, Patrick Fiori et Jenifer.

Et puis en tant qu’ancien vainqueur du programme, on imagine qu’ils seront nombreux à vouloir profiter de ses conseils et son coaching.



Découvrez maintenant cette bande-annonce dévoilée samedi soir lors de la finale de la version adultes

The Voice Kids bientôt de retour.. avec Kendji en tant que nouveau coach! pic.twitter.com/3SukK8qCjr — KENDJI GIRAC FANS (@kendjifansfr) June 14, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas, retrouvez-là ICI.

Kendji Girac : coach dans « The Voice Kids 2020 », un rêve qui devient réalité

Souvenez-vous. En juillet 2019, et dans le cadre d’une interview accordée au Progrès, le jeune chanteur ne cachait son envie de s’asseoir un jour dans l’un des célèbres fauteuils rouges.

A la question d’une de ses fans « Aimeriez-vous être appelé comme coach ? », il avait alors répondu par l’affirmative en déclarant : « Pourquoi pas. Ce serait quelque chose à vivre, aller à The Voice c’est toujours une sensation de plaisirs, je mesure tout le chemin parcouru. J’ai débuté là-bas. »

Son rêve est devenu réalité. Alors rendez-vous à la rentrée sur TF1 pour voir les premiers pas de Kendji Girac dans son rôle de coach.

