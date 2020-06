4.5 ( 11 )



ANNONCES





« Demain nous appartient » en avance. Comme vous le savez c’est lundi prochain, le 15 juin 2020 pour être précis, que votre feuilleton « Demain nous appartient » fera son grand retour sur TF1 après plus de 3 mois d’absence pour cause de coronavirus. Attention à l’horaire de diffusion qui sera avancé à 19h10 !



ANNONCES





Et alors que l’échéance se rapproche TF1 commence à mettre les bouchées doubles pour assurer la promo de ce retour tant attendu par les fans.

« Demain nous appartient » en avance : découvrez la nouvelle bande-annonce !

Et pour assurez le buzz, la chaîne a publié une toute nouvelle bande-annonce centrée sur les personnages de Chloé, Amanda, Maxime et Bart. Pourquoi eux ? Et bien parce qu’ils seront tout simplement au coeur de « Révélation », la nouvelle intrigue de DNA.

Mais dans ce nouveau teaser, vous allez bien sûr reconnaître les visages de bien d’autres visages qui vous sont désormais familiers…



ANNONCES





À propos de la nouvelle intrigue qui s’annonce…

À Sète, trois femmes aux parcours éloignés subissent des agressions similaires qui vont impacter leurs vies à tout jamais. C’est en décidant de s’unir pour combattre leur agresseur qu’elles feront leurs premiers pas sur le chemin de la résilience.

De son côté, Antoine renoue enfin avec une famille laissée derrière lui depuis des années.

Et quand certains se retrouvent, d’autres se déchirent. En effet, entre Noor et Samuel, la cohabitation devient impossible. Leïla est obligée de devoir choisir entre les deux et sa décision surprendra tout son entourage. De plus, alors que tout sourit à Soraya, la jeune femme décide de prendre de gros risques pour vivre une passion impossible.

Chez les Moreno en revanche les conflits provoqués par l’arrivée de Luke et Charlie s’apaisent. La nouvelle famille se soude vite et trouve un équilibre qui va pourtant être bouleversé par une arrivée inattendue.

Quant à l’arrivée très attendue du bébé d’Alex et Chloé, le futur enfant mobilise toute la famille Delcourt, pour le meilleur comme pour le pire.



ANNONCES





Résumés en avance de la première semaine de DNA

Lundi 15 juin, épisode 687 : Amanda rassemble tout son courage pour aller au commissariat faire une lourde déclaration qui ébranle tout son entourage. Pendant ce temps, les paris se prennent sur le sexe du bébé de Chloé, seule à être au courant. Thomas Delcourt, toujours emprisonné en attendant son jugement, trouve une oreille attentive.

Mardi 16 juin, épisode 688 : L’épreuve que traverse Amanda réveille des attitudes clivantes, entre culpabilité et méfiance. Amanda elle-même peine à surmonter son sort. Le secret du sexe du bébé de Chloé commence à s’ébruiter et finit par faire le tour de la ville de Sète. Soraya, quant à elle, semble être affectée par le comportement de Thomas Delcourt à son égard.

Mercredi 17 juin, épisode 689 : Amanda trouve refuge chez les Delcourt, leur confiant sa détresse. De son côté, Martin regrette les propos déplacés qu’il a tenu sur la jeune femme tandis qu’Aurore redoute de devoir lui donner finalement raison. L’heure est aux retrouvailles chaleureuses entre Antoine et sa sœur, lors d’un pique-nique improvisé. Noor, excédée par la présence de Samuel dans son foyer, décide de retourner vivre chez son père.

Jeudi 18 juin, épisode 690 : La stupéfaction et l’incrédulité sont de mise lorsqu’un habitant considéré comme inoffensif est soupçonné d’être derrière les malheurs d’Amanda. Tous les efforts que Leïla fait pour réconcilier Noor et Samuel n’ont pas l’effet escompté. Paul Gosselin s’en prend à son fils Gabin qui essayait de s’en sortir avec l’aide de Bart. Les efforts de Bart et Gabin pour s’en sortir sont contrariés par une violente réaction du père de Gabin.

Vendredi 19 juin, épisode 691 : Amanda se sent de plus en plus acculée alors que l’histoire est sur le point de se répéter. Noor et Samuel tentent de retenir Leïla qui a décidé de s’éloigner, ne supportant plus leurs disputes. Gabin décide de vivre sa vie comme il l’entend après une conversation houleuse avec son père.

« Demain nous appartient » revient à compter du lundi 15 juin 2020 chaque soir, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES