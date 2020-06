Un si grand soleil en avance : Lucille confronte Damien (résumé + vidéo épisode n°411 du 8 juin 2020)

4 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle semaine commence et un épisode inédit de votre série quotidienne « Un si grand soleil » vous attend ce soir. Au programme, une confrontation entre Lucille et Damien après que celle-ci l’ait vue avec Bilal !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 411

Lucille vient parler à Damien au zoo. Elle lui demande si ça le prend souvent de coucher avec deux personnes qui sont potes sans qu’ils soient au courant… Damien fait mine de ne pas comprendre et Lucille lui explique qu’elle l’a vu avec Bilal. Damien affirme qu’il couche de temps en temps avec Bilal mais qu’il n’est pas son mec et qu’il ne lui appartient pas. Il dit qu’ils font chacun ce qu’ils veulent de leur côté et que les choses sont parfaitement claires. Mais ça ne suffit pas à calmer Lucille…

Et tandis que la police continue ses écoutes et filatures sans grand succès, Quentin se démène pour obtenir l’appartement de ses rêves. Quant à Antonin, il hésite à faire le premier pas…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 8 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

