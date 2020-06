Audiences TV prime 12 juin : « Candice Renoir » en tête devant « La chanson de l’année »

4.7 ( 12 )



Audiences TV prime 12 juin 2020. Hier soir c’est France 2 qui s’est adjugée la première place des audiences avec des rediffusions de la série « Candice Renoir ». Et une fois de plus elle a pu compter sur ses fidèles. Hier soir 4.06 millions d’entre-eux ont regardé les deux premiers épisodes de la soirée qui en comptait trois (pda 19.1%).



Audiences TV prime 12 juin 2020

TF1 est derrière avec son divertissement « La chanson de l’année 2020 » avec Nikos Aliagas et ses nombreux invités. Pour connaître la liste des 16 titres en compétition mais aussi et surtout le GAGNANT, il vous suffit de CLIQUER ICI.



Côté audimat notez que 3.49 millions de Français ont répondu à l’appel soit 17.1 % du public présent devant son poste de télévision. Le programme était toutefois leader sur les principales cibles commerciales :

26% PdA auprès des Fem-50RdA

36% PdA auprès des 4-14 ans

32% PdA auprès des 15-24 ans

30% PdA auprès des 15-34 ans



M6 et sa série « NCIS » sont juste derrière. Les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait 6 ont rassemblé 2.20 millions d’inconditionnels de Gibbs et de son équipe. La part de marché atteint 10.1 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Quant au divertissement de France 3 « Famille je vous chante » il a réuni 1.77 million de Français soit 8.4 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « La Maison France 5 » suivi par 949.000 personnes (pda 4.3%).

