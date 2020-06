Koh-Lanta l’île des héros : qui a gagné ? Découvrez le gagnant (résumé + replay finale du 5 juin)

5 ( 4 )



Koh-Lanta l’île des héros, finale du vendredi 5 juin 2020 – C’est parti pour la fin de la grande finale de Koh-Lanta l’île des héros. On attaque direct avec l’épreuve mythique des poteaux ! Claude, Naoil et Inès s’affrontent et discutent, Claude explique aux filles qu’il chante dans sa tête…

Mais Denis Brogniart arrive au bout d’une heure pour leur demande de tirer pour faire tomber la partie droits et réduire la surface ! Une heure plus tard, la surface est encore réduite en enlevant la partie avant.

Inès est la première à tomber après 2h08 d’épreuve ! La victoire va donc se jouer entre Claude et Naoil. Mais alors que Denis annonce que la surface va encore se réduire, Claude perd l’équilibre et tombe ! C’est Naoil qui gagne donc les poteaux après 2h30 d’épreuve.



Reste à Naoil à choisir qui elle veut affronter face au jury final au dernier conseil : elle décide que ce sera Inès. Claude est déçu et ne comprend pas.



Claude rejoint le jury final tandis que les deux femmes se retrouvent seules sur le camps, elles décident de détruire la cabane et de la bruler.

On retrouve ensuite le jury final. Ils découvrent d’abord que Moussa a été éliminé de l’orientation et Denis les informe qu’Alexandra a du abandonner sur décision médicale. Ahmad règle ses comptes avec Moussa au sujet de la promesse des ambassadeurs. On évoque ensuite les colliers de Teheiura et Charlotte lors de leur élimination.

Ils accueillent ensuite celui qui n’a pas été choisi par la gagnante des poteaux : Claude ! Tous sont surpris et déçus de le voir perdre.

Naoil et Inès arrivent ensuite. Denis annonce que c’est Naoil qui a remporté les poteaux ! Elles peuvent chacune leur tour défendre leur aventure avant que les membres du jury final aillent voter. Place ensuite au vote et Denis scellent l’urne aux Fidji.

On enchaine avec le direct. Tous les aventuriers de la saison sont présents, avec une distance imposée par les mesures sanitaires. Denis accueille ensuite Naoil, actuellement enceinte, et Inès. L’une d’elles va être sacrée gagnante de ce Koh-Lanta !

23h27 : Denis Brogniart ouvre l’urne. Et sans grande surprise, c’est Naoil qui remporte la victoire et est sacrée grande gagnante de ce Koh-Lanta ! Elle remporte le chèque de 100.000 euros.

Si vous avez manqué cette finale ce 5 juin 2020, sachez que l'émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1

