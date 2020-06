« La France a un incroyable talent » présente « La bataille du jury » : dès le mardi 23 juin sur M6

4.5 ( 8 )



« La France a un incroyable talent » présente « La bataille du jury ». Vous les avez connus amis et solidaires lorsqu’ils se réunissaient pour dénicher les artistes les plus fascinants du pays… Ce temps est désormais révolu ! Une bataille sans merci à découvrir dès le mardi 23 juin 2020 sur M6 et 6play.



Pour la première fois Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy passent d’alliés à adversaires, prêts à se lancer dans un duel sans merci ! À la tête d’une formation qu’ils ont eux-mêmes constituée et coachée, nos quatre jurés ont réuni ce qui s’est fait de mieux sur La France a un incroyable Talent pour une bataille qui s’annonce épique ! Coups de vices, mauvaise foi, stratégie… toutes les manœuvres seront permises pour décrocher la victoire.

En jeu : 100 000 euros qui reviendront au candidat vainqueur. Bienvenue dans la Bataille du Jury !

Pour l’emporter, chaque juré a constitué une équipe de 5 talents issus des saisons précédentes.



Anciens gagnants, finalistes emblématiques ou coups de cœurs…Nos quatre juges, désormais coachs, sont allés piocher parmi les récents candidats marquants mais aussi de vieilles connaissances de La France a un incroyable Talent, pour un mélange détonnant !

À ces 20 artistes, 4 candidats mystères jamais passés par la France mais bien connus de la planète Got Talent, viendront compléter ce casting inédit. Repérés par les jurés pour leurs performances hors du commun, virtuoses de l’acrobatie, du chant, de la danse ou de la magie, performeurs en tous genres… fidèle à l’ADN de La France a un incroyable Talent, La Bataille du Jury mélangera et opposera toutes formes de disciplines pour un show absolument unique en son genre.

De quoi donner les pires maux de tête à ceux qui devront les départager. Tous les candidats, choisis et coachés par nos jurés proposeront des numéros de 2 minutes d’un niveau rarement présenté à la télévision. Mais qui remportera les 100 000 euros ?

L’épisode 1 de « La bataille du jury » est à découvrir le mardi 23 juin 2020 dès 21h05 sur M6 et 6PLAY. Serez-vous de la partie ?

