« Le Petit Nicolas » remplace « Scènes de ménages : Enfin en vacances ! À la mer » le 11 juillet 2020 sur M6

Attention changement de programmation sur M6 le 11 juillet 2020, en prime-time. Le film « Le Petit Nicolas » remplace en effet « Scènes de ménages : Enfin en vacances ! À la mer » qui bénéficiera finalement d’une diffusion en seconde partie de soirée.



Oui vous avez bien lu.. C’est un film de cinéma qui sera proposé un samedi soir en clair et c’est une grande première en France puisque les chaînes n’avaient pas le droit de le faire jusqu’à nouvel ordre.

CHANGEMENT DE PROGRAMMATION

Voici ainsi la nouvelle programmation de cette soirée du samedi 11 juillet 2020 sur M6

21:05 – Le petit Nicolas

22:55 – Scènes de ménages : Enfin en vacances ! À la mer

01:00 – Météo

01:05 – Scènes de ménages : Cap sur la Riviera

03:10 – Programmes de nuit



« Le Petit Nicolas » : présentation

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien, et il n’a pas du tout envie que ça change… Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne s’occuperont plus de lui, et qu’ils finiront même par l’abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet…

Un film de Laurent TIRARD avec Maxime GODART, Valérie LEMERCIER, Kad MERAD, Sandrine KIBERLAIN…

« Scènes de ménages : Enfin en vacances ! À la mer » : présentation

Sea, scènes de ménages & sun !

Après une année de crêpages de chignon et de petites mesquineries en tous genres, vos couples préférés partent enfin en vacances.

L’épreuve des valises passée et quelques heures de voiture ou d’avion plus tard, direction la plage ! Entre coups de chaud, coups de soleil et coups de gueule, ils ne vont pas s’ennuyer une seule seconde…

Marion et Cédric s’envolent pour le Maroc version hôtel-club all inclusive où ils prennent conscience qu’ils ne sont plus aussi jeunes qu’ils le croyaient.

Liliane et José rêvent à de nouvelles expériences avec leurs très beaux voisins (Adriana Karembeu et François Vincentelli) qui les reçoivent dans leur magnifique villa de bord de mer.

Emma, Fabien et leur petite Chloé tentent de s’offrir un peu de repos et surtout un peu d’intimité dans la maison de vacances des omniprésents parents de Fabien (Dominique Lavanant et Jean-Luc Bideau).

Huguette et Raymond retrouvent avec bonheur leur emplacement du camping de Plestin-les-Grèves et rivalisent d’imagination pour conserver, même en vacances, leur statut d’emmerdeurs number one. Leurs voisins de caravane (Grace de Capitani et Jean Benguigui) vont en faire copieusement les frais et passer, grâce à eux, des vacances inoubliables.

L’occasion également de retrouver le nouveau couple de la série, Camille et Philippe, qui s’apprêtent à passer la délicate épreuve des premières vacances ensemble…

Et vous verrez que, même sous le soleil, les scènes de ménages ne prennent jamais de vacances !

