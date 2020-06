Un si grand soleil en avance : Davia et Carine, la guerre est déclarée (résumé + vidéo épisode n°423 du 24 juin 2020)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Davia s’est faite agresser et que Quentin est toujours dans un état critique dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », ce soir la guerre est déclarée avec son ex, Carine.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 424

Davia est persuadée que Carine est responsable des agressions dont Quentin et elle ont été victimes ces derniers jours. Alors quand Carine se pointe à l’hôpital pour prendre des nouvelles de Quentin, Davia ne peut pas garder son calme. Carine s’excuse et lui demande de se mettre à sa place, elle affirme qu’elle aime Quentin. Mais Davia l’envoie balader et lui dit qu’elle sait que c’est elle qui a commandité leurs agressions !

Et alors que Maryline doit faire face à une intrusion inquiétante, Janet veut faire plus ample connaissance avec le copain d’Emmy. Quant à Ève, finira-t-elle par accepter un cadeau compromettant ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

