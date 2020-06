Sam : une saison 5 de la série de TF1 actuellement en tournage

4.5 ( 8 )



Bonne nouvelle pour les fans de la série télévisée de TF1 « Sam », portée par Natacha Lindinger et Fred Testot, puisqu’une saison 5 est actuellement en tournage ! C’est la chaîne qui a annoncé la nouvelle ce mercredi dans un communiqué de presse.

Une saison en tournage dès maintenant et jusqu’à octobre prochain avec toujours Issa Doumbia et Thomas Jouannet, mais aussi des guests comme François Berléand et Bruno Wolkowitch.



Sam, présentation de la saison 5

Sam goûte enfin à l’ivresse de la vie à deux avec Antoine, son grand amour. Mais le bonheur sera de courte durée. Entre l’arrivée soudaine du père qu’elle n’a jamais connu, et ses déboires avec la justice, notre prof préférée nagera en pleine confusion. Sam, qui ne fait rien comme tout le monde, va devoir se remettre en cause et faire face à ses responsabilités pour rétablir un semblant d’équilibre dans sa vie.

Sam, casting de la saison 5

Avec : Natacha Lindinger, Fred Testot, Fanny Gilles, Charlotte Gaccio , Issa Doumbia, Thomas Jouannet , Roxane Bret, Kevin Dias , Valentin Byls, Ilys Barillot , Adama Niane, Arthur Choisnet , Alika Del Sol…



Mais aussi : François Berléand, Bruno Wolkowitch , Sophie Mounicot, Samir Boitard

Une production Authentic Prod en coproduction avec TF1. D’après la série originale « RITA » créée par Christian Torpe et produite par SF Studios Production. Réalisation : Philippe Lefebvre & Mathilde Vallet

