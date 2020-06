« Le Ruffian » avec Lino Ventura : cet après-midi sur France 3

5 ( 4 )



« Le Ruffian » de José Giovanni avec Lino Ventura, Bernard Giraudeau et Claudia Cardinale est le dernier film du cycle Lino Ventura de France 3. Rendez-vous aujourd’hui sur France 3 dès 13h55 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



« Ruffian » : histoire, résumé, synopsis

Aldo travaille dans une mine d’or du Canada. Un jour de paye, une bande de pillards attaque la mine et extermine tous les mineurs, à l’exception d’Aldo et de deux Indiens. Aldo se débarrasse de ses comparses et part en canot sur le fleuve…

Et ça commence comme ça…. Aldo (Lino Ventura) est un vieil aventurier, un « ruffian ». Après avoir longtemps bourlingué, il s’est retrouvé à travailler dans une mine d’or, dans un coin isolé au cœur des Rocheuses canadiennes. Un jour de paie, des bandits lourdement armés et sans scrupules attaquent la mine et massacrent ouvriers, employés et gardiens. Seuls Aldo et deux Indiens parviennent à se cacher, puis à éliminer un à un les gangsters. Devant le résultat, ils décident de disparaître ensemble, en emportant les caisses de pépites d’or. Mais, comprenant que les deux Indiens n’ont guère de bonnes intentions à son égard, Aldo prend les devants et saisit la première occasion pour leur fausser compagnie. Après un long trajet en jeep, il poursuit sa route en descendant une rivière en canoë. C’est là que les choses se gâtent : il s’aperçoit in extremis qu’il est arrivé en haut d’une chute d’eau. Il arrive à s’en sortir, mais le précieux chargement roule dans les rapides (source)

Casting

Lino Ventura : Aldo Sévenac

Bernard Giraudeau : Gérard Jackson

Claudia Cardinale : « la Baronne »

Pierre Frag : John

…



Box-office

Beau succès en salles pour ce film devenu culte. Lors de sa sortie en 1983, il a attiré 3 392 25 spectateurs.

Extrait vidéo

(Re)découvrez une scène mythique du film où Lino Ventura (Aldo) déclare sa flamme à Claudia Cardinale (La Baronne)…

