« Une ombre sur le berceau » et « Le bébé d’une autre » : vos deux téléfilms de cet après-midi du 12 juin sur TF1

5 ( 7 )



ANNONCES





« Une ombre sur le berceau » et « Le bébé d’une autre » sont les deux téléfilms de votre après-midi sur TF1. (Re)découvrez-les dès 13h55 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

« Une ombre sur le berceau » et « Le bébé d’une autre » : histoire, résumé

« Une ombre sur le berceau » (13h55)

Avec : Erin Cahill (Lauren ), Brady Smith (James ), Jake Manley (Owen ), Tyler Huth (Carter)

Travailler à plein temps, élever son jeune fils et essayer de maintenir une relation au beau fixe avec son mari, James, nécessite une énergie folle pour Lauren. Elle a désormais besoin d’aide pour prendre soin de son nouveau-né, Riley. Elle décide d’employer les services de leur voisin, Owen. Celui-ci répond tout à fait à ses besoins et Lauren est très heureuse. Mais Owen s’immisce vite dans la vie familiale. Il épie Lauren et sème la zizanie entre elle et son mari.



ANNONCES







ANNONCES





« Le bébé d’une autre » (15h30)

vec : Kelly Sullivan (Layla ), Sofia Milos (La docteure Bianca Hartlin ), Gabriel Hogan (Nate), Laura Hand (Allison)

Layla et Nate, un couple d’une quarantaine d’années, remariés en secondes noces, aimeraient avoir un enfant. Ils consultent la docteure Bianca Hartlin, spécialiste de la fertilité, qui leur conseille une FIV et soumet immédiatement Layla à un régime d’injection d’hormones à fortes doses. Les sautes d’humeur entraînées par les hormones et le nouveau contrat pour créer un parfum associé à Shannon, une starlette de télé-réalité, mettent lers nerfs de Layla à rude épreuve. De plus, c’est le moment que choisit Allison, la fille que Nate a eue d’un premier mariage, pour abandonner la faculté et revenir à la maison. Bianca se rapproche à la fois de Layla, qu’elle croise « par hasard » dans un magasin de vêtements pour bébés, et de Nate, à qui elle demande des leçons de golf.

« Le bébé d’une autre » : vos deux téléfilms de cet après-midi du 12 juin sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES