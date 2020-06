« Un taxi pour Tobrouk » avec Lino Ventura et Charles Aznavour : aujourd’hui sur France 3

5 ( 4 )



« Un taxi pour Tobrouk » est l’avant-dernier film du cycle Lino Ventura diffusé depuis lundi sur France 3 chaque après-midi à partir de 13h55. Un film signé Denys de La Patellière et qui met en scène Lino Ventura bien sûr mais aussi Hardy Krüger, Maurice Biraud et Charles Aznavour.



« Un taxi pour Tobrouk » : l’histoire, le synopsis

En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d’essence allemands. Quatre soldats parviennent à s’enfuir et se retrouvent bientôt perdus en plein désert. Après une journée de marche harassante, ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq occupants. Un seul échappe à la mort et est fait prisonnier. C’est le début d’une aventure étonnante où, face au danger, chacun découvrira la solidarité.

Le saviez-vous ?

– Votre film « Un taxi pour Tobrouk » n’est autre qu’une adaptation du roman éponyme de René Havard

– En raison des tensions de l’époque, le film n’a pas pu être tourné en Afrique du Nord. Et c’est finalement dans une région désertique du sud-est de l’Espagne que les équipes ont posé leurs caméras



– Selon les dires du regretté Pierre Bellemare, « Un taxi pour Tobrouk » serait très fortement inspirée d’une histoire vraie, celle d’un soldat danois et d’un soldat allemand qui se seraient perdus au Groenland en 1943

– Beau succès en salles le film a convaincu 4 946 000 spectateurs

« Un taxi pour Tobrouk » : bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce officielle de votre film…

« Un taxi pour Tobrouk », un grand classique du cinéma récompensé du Grand prix du cinéma français en 1961, à voir ou à revoir sans modération aujourd’hui dès 13h55 sur France 3 et en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.

