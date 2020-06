« Les 12 coups de midi » évènement : aujourd’hui Éric va égaler Christian avec une 193ème participation

5 ( 7 )



« Les 12 coups de midi » évènement. Attention à tout ce que vous pouvez lire ici ou là sur la toile. Non Éric ne va pas dépasser Christian Quesada aujourd’hui, samedi 13 juin 2020. Certes il va bien jouer pour une 193ème participation mais il va simplement égaler son record. C’est dimanche, soit 24 heures plus tard, qu’il entrera définitivement dans l’histoire puisqu’avec 194 participations il le dépassera enfin et deviendra le champion toutes catégories !



Sinon vous retiendrez qu’Éric n’a remporté que 1.000 euros à partager en ce vendredi 12 juin 2020 et qu’il est resté totalement impuissant face à l’étoile mystérieuse en proposant le nom de Cyril Féraud. Il faut croire que l’hélicoptère lui a donné quelques idées….

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Avec un hélicoptère sur sa piste d’atterrissage, des feuilles de vigne et une cloche de restaurant pour conserver les plats au chaud, on ne peut pas dire qu’on soit très avancé ! On va pas se mentir, on patauge un peu ! Et la mauvaise nouvelle c’est que ça risque de durer un peu…



Et on sait déjà qu’il ne s’agit pas de : Rachida Brakni, Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m , Nâdiya, Thierry Marx, Kevin Costner, Pio Marmaï, Bradley Cooper, Ben Stiller, David Douillet Cyril Féraud.

Et vous, vous avez une idée ?

Les coulisses avec Jean-Luc Reichmann

Et pendant ce temps Jean-Luc Reichmman s’amuse en coulisses et nous fait découvrir l’ambiance du plateau sur les réseaux sociaux… Tiens il n’a plus de masque ?

Évènement dans « Les 12 coups de midi » ce samedi 13 juin 2020 à partir de 12 heures sur TF1 et sur MYTF1. Éric va également le record de Christian Quesada et devenir n°1 ex aequo … Éric débutera l’émission avec 904.166 euros dans sa cagnotte.

