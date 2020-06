« Les 12 coups de midi » : Jean-Luc Reichmann se moque d’une candidate, un hélicoptère comme nouvel indice de l’étoile mystérieuse

4.7 ( 12 )



« Les 12 coups de midi » point du jour. Comme chaque midi Jean-Luc Reichmann a présenté hier un nouveau numéro inédit des « Douze coups de midi ». Qu’en retenir ? Et bien qu’il a répété maintes fois qu’Éric était en passe de rentrer dans l’histoire du jeu car en mesure de battre le record de 193 participations de Christian Quesada. Un peu comme si on ne le savait pas. Notez qu’encore une fois l’animateur a pris soin de ne jamais prononcer son nom…. une personne dont il ne veut plus jamais entendre parler après sa condamnation à 3 ans de prison.



« Les 12 coups de midi » : Jean-Luc Reichmann se moque du hooby d’une candidate

Mais hier Jean-Luc Reichmann était un brin taquin. Il s’est moqué gentiment du hobby d’une jeune et sympathique candidate Julie. À la question « Quels sont vos loisirs, vos hobbies, vos passions quand vous avez du temps ?” , elle a répondu par ces mots : “J’aime bien, l’été, faire des mots mêlés sur le transat, au soleil”

Et visiblement cela a beaucoup amusé l’animateur de TF1 qui durant plusieurs minutes n’a pas manqué de revenir sur la passion peu commune de cette candidate de 30 ans et qui est actuellement célibataire.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? : nouvel indice !

Les plus assidus d’entre-vous auront aussi remarqué le nouvel indice qui commence à apparaître en haut et droite de l’étoile. Et selon page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile de midi » il s’agirait d’un hélicoptère.



Et cet indice change tout.. Car l’image de fond ne serait pas celle d’une piste d’athlétisme comme certains peuvent le croire mais d’un piste d’atterrissage pour hélicoptère d’où les traits blancs circulaires au sol.

Pour la cloche de restaurant et les feuilles de vigne par contre, ça se confirme.

Avec tous ces indices peut-on répondre à la question « Qui se cache derrière cette étoile de midi « ? Et bien non…

Il ne s’agit pas en tout cas de David Douillet, nom proposé par Éric sans grande conviction il faut bien le dire.

L’audience repart à la hausse

Quant à l’audience elle reste au beau fixe et voit même ses performance orientées à la hausse. En ce jeudi midi 3.8 millions de fidèles ont répondu à l’appel de Jean-Luc Reichmann soit 38% du public présent devant son poste de télévision.

📊[AUDIENCES] Très belles performances pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 3.8M de tlsp

🌟 38% auprès des 4+

🌟 29% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/YEJ4MDBjGf — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) June 12, 2020

Des audiences qui rendent heureux Jean-Luc Reichmann qui ne manque pas de remercier ce fidèle public qui le suit depuis tant d’années déjà

Aujourd’hui Éric jouera pour une 192ème participation, à une participation seulement du précédent record détenu par Christian Quesada. Demain il l’égalera et dimanche il le battra. Et ça sent le record d’audience tout ça…

