« Les 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, Éric recadre la production, Jean-Luc Reichmann retrouve sa maman

« Les 12 coups de midi » actu du jour. Vous êtes peut-être un peu moins assidu actuellement aux « Douze coups de midi » de TF1. Depuis le déconfinement l’audience est d’ailleurs assez logiquement en baisse même si les chiffres restent excellents. Pour ceux qui n’y étaient pas et/ou qui n’ont pas tout suivi, on va vous faire un petit point sur ce qu’il faut retenir.



En ce jeudi 4 juin 2020, Éric n’a que très peu brillé avec une victoire d’à peine 100 euros. C’est pas cher payé d’autant que la moitié de cette somme va dans la cagnotte réservée aux téléspectateurs.

« Les 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté l’étoile mystérieuse, on a toujours du mal à distinguer si nous avons à faire une piste d’athlétisme ou à un terrain de tennis en terre battue.

Mais un nouvel indice a fait son apparition, et lui on le distingue parfaitement : il s’agit d’une cloche de restaurant.



Bon avec ça, c’est pas gagné. Éric continue d’ailleurs de patauger complètement et a proposé le nom de la chanteuse Nâdiya qui, douée pour l’athlétisme à l’école, s’est orientée vers une section sport-études et a brillé lors des Championnats de France FFA dans la catégorie « Junior »

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Et alors que personne ne connaît la bonne réponse, on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m et donc Nâdiya.

Quant Éric recadre la production

Une fois de plus Éric s’est permis de recadrer la production qui a fait une énorme erreur dans le libellé d’une question. C’était dans l’émission diffusée mercredi midi.

La question était la suivante : « En 1994, à qui doit-on le tube Manureva ? ». S’il fallait bien sûr répondre Alain Chamfort, le maître de midi a tout de suite relevé une erreur à propos de la date. « C’est en 1978/1979 pas plus tard » a lâché Éric corrigeant ainsi la production. Et Zette a confirmé qu’il s’agissait bien de 1979.

Regardez cette séquence en vidéo…

⭐️ [LES 12 COUPS DE MIDI] Voilà pourquoi Éric est un maître de midi exceptionnel ! 👏🏻 ➡️ Retrouvez-le à nouveau demain à 12:00 avec @JL_Reichmann sur @TF1 😍 pic.twitter.com/yc5Lliw6av — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) June 3, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Twitter de l’émission.

Jean-Luc Reichmann retrouve sa maman

Et sinon notez que Jean-Luc Reichmann a enfin pu revoir sa maman après ces longues semaines de confinement. Et il a tenu à partager son bonheur en publiant une photo sur les réseaux sociaux.

« Après plusieurs mois de séparation, se retrouver aux côtés de sa Maman … » a écrit l’animateur pour accompagner un cliché sur lequel ils prennent la pose tous les deux.

Votre jeu « Les 12 coups de midi » revient ce vendredi 5 juin 2020 dès 12 heures sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Éric, qui va battre Christian Quesada, jouera pour une 185ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 891.166 euros.

