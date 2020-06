Les 12 coups de midi : un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse !

5 ( 8 )



Les 12 coups de midi du 15 juin 2020 – Nouvelle participation d’Eric ce lundi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi »? Rien ne semble pouvoir l’arrêter alors qu’il a dépassé Christian Quesada durant le week-end (voir notre article) et qu’il approche maintenant les 200 participations.

Ce midi, Eric a réalisé une nouvelle victoire et totalise maintenant 195 participations et une cagnotte s’élevant à 920.666 euros de gains et cadeaux.



Et un nouvel indice est apparu ce lundi sur l’étoile mystérieuse : une valisette rouge qu’Eric a cru deviner être un mange-disque.

Il vient s’ajouter aux indices déjà présent sur cette étoile de printemps : une feuille de vigne, un hélicoptère, ou encore une cloche de restauration.



Eric a ainsi proposé le nom de la chef Hélène Darroze mais raté, ce n’est pas elle qui se cache derrière cette étoile. Et vous, avez-vous deviné de qui il s’agit ?

Les 12 coups de midi du 15 juin 2020, le replay

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

