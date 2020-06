« Les 12 coups de midi » vidéo : Ingrid Chauvin s’invite, Éric en route pour battre Christian Quesada, la fille de Jean-Luc Reichmann fait le buzz

5 ( 3 )



« Les 12 coups de midi » vidéo. Aujourd’hui dans les « Douze coups de midi » de TF1, et comme annoncé précédemment, Jean-Luc Reichmann avait une invitée de marque à l’occasion de la fête des mères. Et c’est Ingrid Chauvin qui nous a fait l’honneur de nous faire un petit coucou dans l’émission de ce dimanche 7 juin 2020. L’occasion pour cette maman épanouie d’adresses ses voeux à toutes les mamans de France.



Voici quelques images pour ceux qui n’y étaient pas….

Et non Éric n’a pas été éliminé aujourd’hui…

Souvenez-vous… Il y a quelques semaines à peine toute la presse s’est fait l’écho de la supposée bourde de Jean-Luc Reichmann qui, dans le cadre d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, avait soi-disant spoilé l’émission en montrant les coulisses du jeu. Sur cette vidéo, on ne voyait pas le nom d’Éric sur les pupitres. Le bouquet de fleurs aidant, tout le monde avait un peu vite conclu au départ d’Éric avant la fête des mères….

Sauf qu’Éric a encore gagné aujourd’hui. Il n’a remporté que 1.000 euros à partager certes mais il est toujours là. Si vous connaissez bien le principe de l’émission, sa cagnotte a donc bondi de 500 euros et atteint désormais la somme de 897.166 euros.

Rappelons toutefois qu’une nouvelle date circule avec beaucoup plus d’insistance. Éric serait éliminé le 19 juin, et ce après 199 participations. Et c’est un certain Reynald qui le ferait tomber dans le cadre d’un duel.

Nouvelle intox ? Vraie info ? En attendant de le savoir, nous vous confirmons une nouvelle fois qu’Éric va bien battre les 193 participations de Christian Quesada qui ne sera donc plus le n°1 du jeu.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Rien de neuf du côté de l’étoile mystérieuse… On a toujours les mêmes indices à savoir un terrain de sport (une piste d’athlétisme ?), un cloche de restaurant et une feuille (feuille de vigne ?)

Aujourd’hui Éric a proposé sans certitude aucune le nom de Kevin Costner. Pourquoi ? Parce qu’il aurait joué le rôle d’un entraîneur d’athlétisme dans un film. Quant à la feuille de vigne et à la cloche de restaurant pour son amour de la bonne « bouffe ». Un peu tiré par les cheveux quand même.

Rappelons qu’il ne s’agit pas non plus de : Rachida Brakni, Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m , Nâdiya et Thierry Marx.

La fille de Jean-Luc Reichmann fait le buzz

Et si le papa est habitué à faire le buzz, voilà que sa fille Rosalie prend désormais le relais. Après avoir affolé les réseaux sociaux en posant en lingerie il ya quelques semaines, c’est dans une magnifique petite robe à fleurs qu’elle se présente à nous aujourd’hui. Un très beau cliché pris devant ce qui semble être Le Château de Maintenon (en Eure-et-Loir, ndrl). Pour l’accompagner deux mots : « Se ressourcer »…

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » ce lundi 8 juin 2020 dès 12 heures sur TF1 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1

