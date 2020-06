« Major Crimes » du 8 juin 2020 : un seul épisode inédit de la saison 5 ce soir sur France 2

4.9 ( 14 )



« Major Crimes » du 8juin 2020. Ce soir sur France 2 suite de la saison 5 de votre série « Major Crimes ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV.



Au casting comme toujours Mary McDonnell (Sharon Raydor), G.W. Bailey (lieutenant Provenza), Tony Denison (lieutenant Andy Flynn), Michael Paul Chan (lieutenant Mike Tao), Raymond Cruz (Julio Sanchez), Phillip P. Keene (Buzz Watson), Graham Patrick Martin (Rusty Beck), Jonathan Del Arco (Dr Morales).

Attention ce soir, un seul épisode inédit « À la croisée des chemins ». La semaine prochaine c’est l’heure du final avec le double épisode » Onde de choc ».

« Major Crimes » du 8 juin 2020

À la croisée des chemins : Will Sax est retrouvé dans un piteux état. Il était à vélo quand il a été percuté par une voiture qui lui a ensuite roulé dessus et l’a traîné sur plus de 37 mètres. Comme Los Angeles est la ville qui compte le plus de délits de fuite de tout le pays, Fritz confie cette enquête à la Brigade des crimes majeurs.



Cet inédit sera suivi dès 21h50 de 5 épisodes en rediffusion

« Major Crimes » revient ce soir sur France 2 et France.TV. La série réalisera t-elle une meilleure audience que lundi dernier ?

