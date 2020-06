« Les 12 coups de midi » : Ingrid Chauvin est l’invitée de Jean-Luc Reichmann ce dimanche 7 juin 2020

4.6 ( 13 )



« Les 12 coups de midi ». Demain, c’est le dimanche 7 juin 2020. Et comme vous le savez probablement c’est la fête des mères ! Et pour l’occasion Jean-Luc Reichmann recevra une invitée exceptionnelle, la superbe Ingrid Chauvin. La star de « Demain nous appartient » sera aux côtés de l’animateur pour souhaiter une bonne fête à tous les mamans…



Et c’est à la fin de l’émission d’aujourd’hui que l’animateur a annoncé cette bonne nouvelle. Retrouvez l’émission en replay sur MYTF1 en suivant ce lien. Attention c’est dans les toutes dernières secondes de l’émission que Jean-Luc Reichmann a lâché l’info.

Ingrid Chauvin renonce à adopter

Et si aujourd’hui Ingrid Chauvin est aujourd’hui est maman comblée (son fils Tom est né en 2016, ndrl) elle a aussi du affronter avec beaucoup de courage le décès de sa petite fille à l’âge de 5 mois.



Depuis plusieurs années la comédienne et son mari ont effectué toutes les démarches pour adopter un enfant afin de donner un petit frère ou une petite sœur à Tom. Après de très longs mois d’attente et d’étude de leur dossier, le couple obtenait l’agrément nécessaire. Oui mais depuis, plus rien… Et aujourd’hui l’agrément qu’ils avaient obtenu est terminé.

Et c’est avec beaucoup de tristesse qu’elle vient d’annoncer à nos confrères de Pure People qu’elle renonçait à ce projet.

« Mon agrément est terminé depuis le mois de novembre dernier. Nous n’avons plus le droit d’adopter. Le projet n’a pas marché et il ne marchera pas. L’agrément ne se renouvellera pas parce qu’on est trop vieux. On est considérés comme trop âgés pour pouvoir le renouveler ».

Et sinon aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi »

Si vous n’étiez pas au rendez-vous des « Douze coups de midi » aujourd’hui, vous n’avez pas loupé grand chose. Éric n’a remporté que 1.000 euros à partager pour moitié avec la cagnotte spéciale « Fêtes des mères » et s’est incliné face à l’étoile mystérieuse en proposant sans succès le nom de Rachida Brakni, la compagne d’Éric Cantona.

Quand Jean-Luc Reichmann nous propose une blague

Et attendant la reprises des enregistrements des « 12 coups de midi », Jean-Luc Reichmann est rentré à la maison. Et il s’amuse beaucoup sur Instagram. Après nous avoir proposé de revoir ses petits canards ce matin, il a partagé une blague sur les réductions offertes par une célèbre chaîne de supermarchés.

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann.

Éric un grand maître de midi

Éric est actuellement le plus grand maître de midi en termes de gains avec une cagnotte de 896.666 euros de gains et de cadeaux.

En ce qui concerne le nombre de participations, il n’est qu’en deuxième position. Demain, il jouera pour sa 186ème participation…. soit à peine 7 participations d’écart avec Christian Quesada toujours n°1 de cette catégorie.

Et preuve qu’il est un grand champion, il n’a pas hésité à recadrer la production cette semaine à propos du libellé d’une question. Une énorme erreur de date qu’Éric a tout de suite corrigé.

⭐️ [LES 12 COUPS DE MIDI] Voilà pourquoi Éric est un maître de midi exceptionnel ! 👏🏻 ➡️ Retrouvez-le à nouveau demain à 12:00 avec @JL_Reichmann sur @TF1 😍 pic.twitter.com/yc5Lliw6av — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) June 3, 2020

Retrouvez l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » avec Ingrid Chauvin, Zette, Éric, Jean-Luc Reichmann et 3 autres candidats ce dimanche 7 juin 2020 dès 12 heures sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

