« L’homme à la Buick » avec Fernandel et Danielle Darrieux : cet après-midi sur France 3

« L’homme à la Buick » de Gilles Grangier est un film sorti en 1968 et porté par Fernandel, Danielle Darrieux et Jean-Pierre Marielle. Et il est en mode rediffusion cet après-midi sur France 3 dès 13h55 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV et ce depuis tous vos appareils connectés.



« L’homme à la Buick »: histoire, synopsis

Voici un bref aperçu de ce qui vous attend dans le film

Armand Favrot, plus connu dans le milieu sous le nom de Monsieur Jo, truand vieillissant, s’achète une belle maison sur la côte, à Honfleur. Prospère et d’un commerce agréable, il s’intègre rapidement à la bonne société locale et fait même la conquête d’une jolie veuve, Michèle de Layrac. Parallèlement à ses activités mondaines, Monsieur Jo prépare l’audacieux cambriolage d’une bijouterie des Champs-Elysées.



Le saviez-vous ?

– C’est l’un des derniers films tournés par Fernandel. Un film qui ne connaîtra un énorme succès en salles avec seulement 798 931 spectateurs.

Notez que dès lundi prochain, France 3 proposera un cycle Lino Ventura. Ce grand dur au cœur tendre, l’homme qui n’embrassait pas au cinéma, l’Italien qui ne draguait pas, le pilier du cinéma français, était en fait un homme avec des tonnes de pudeur. Sa filmographie est devenue culte.

Et vous découvrirez quelques-uns de ces meilleurs films tous les jours de la semaine prochaine à 13h55. Et ça commencera ce lundi 8 juin 2020 par « Garde à vue » de Claude Miller avec Lino Ventura bien sûr mais aussi Michel Serrault et Romy Schneider.

