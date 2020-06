Nabilla : son frère Tarek va être papa

4.8 ( 5 )



Bonne nouvelle pour Nabilla puisque la famille va s’agrandir ! Non, la jeune femme n’est pas enceinte de son deuxième enfant avec Thomas mais leur fils Milann, âgé de 7 mois, va être cousin dans quelques mois.

En effet, le frère de Nabilla, Tarek, a annoncé qu’il allait prochainement être papa.



« J’ai l’immense joie de vous annoncer que ma femme et moi attendons notre premier enfant. Encore du mal à me rendre compte que dans quelques mois nous serons trois mais le bonheur est déjà là ! Hâte de devenir papa , Merci mon Dieu » a-t-il écrit en mettant une photo avec sa femme et l’échographie sur le réseau social Instagram.

Camélia Benattia a elle aussi partagé la bonne nouvelle et précisé que le bébé était prévu pour dans 5 mois, soit en octobre prochain.



Tarek et Camélia, tout comme Nabilla et Thomas, se sont installés à Dubaï.

