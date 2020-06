Plus belle la vie du 1er juin 2020 : plus qu’un épisode en rediffusion ce soir (VIDEO EXTRAIT)

4.7 ( 13 )



« Plus belle la vie » du 1er juin 2020 – Une nouvelle semaine commence et elle est synonyme de changements pour les rediffusions de votre série « Plus belle la vie » sur France 3. En effet, désormais vous avez rendez-vous à 20h15 pour un seul épisode, suivi du jeu « Tous à la maison » d’Alex Goude.

Au programme ce lundi soir, l’épisode 2825 durant lequel Estelle fera son dernier adieu à Noham.



« Plus belle la vie » du 1er juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2825 : Wendy propose à Estelle de l’accompagner à l’incinération. Djawad, mal, n’arrive pas à bosser et envoie Julio à, la salle de sport. Apprenant qu’?il va mal, Estelle décide d’aller le voir. Ils s’expliquent enfin. Estelle lui demande pardon, mais son amour pour Noham a été plus fort que lui.

Babeth supporte mal d’entendre des louanges sur sa mère dans la bouche d’Emmanuelle, apaisée, et de Jeanne, sa supérieure, mais finit par réaliser qu’elles ont raison. Elle vient voir Yolande et la remercie enfin pour tout ce qu’elle fait pour sa patiente. Yolande la prend dans ses bras. Babeth fait part de son émotion d’avoir retrouvé sa mère avec Patrick.



Coralie ne veut pas paraître trop dépendante de Nicolas, et refuse de passer sa journée de congés entièrement avec lui, avant de céder et de le rejoindre au bout d’une heure et de lui faire une déclaration d’amour. Mais Nicolas est bien plus préoccupé par le vol de son portefeuille, et ne la « calcule » même pas. Coralie est dépitée.

Céline prépare la défense de Margaux et Jean-Louis se prend à espérer. Elle convainc même Julio de venir témoigner. Jeanne annonce à Vincent qu’elle a un plan pour se venger de Delport…

