« Major Crimes » du 11 juillet 2022 : vos épisodes inédits de ce soir sur France 2 (saison 6)

« Major Crimes » du lundi 11 juillet 2022 – France 2 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série « Major Crimes ». Au programme ce lundi soir, trois épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







« Major Crimes » du 11 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 9 « Coup de bluff » – Sharon doit rester hospitalisée quelques jours.

Tout accuse Curtis. On perquisitionne chez lui et dans ses restaurants, mais les recherches ne donnent rien…

Épisode 10 « Par n’importe quel moyen » – Emma Rios approche Provenza pour lui dire qu’elle pense que Stroh est revenu à L.A. Elle est retrouvée noyée…



Épisode 11 « Gwendolyn » – La brigade s’intéresse de près à Gwendolyn Stroh et retrace toute sa vie jusqu’à 1992, date à laquelle elle a disparu sans laisser de trace …

« Major Crimes » : présentation de la saison 6

Dans cette nouvelle saison, l’équipe peine à résoudre certaines affaires. Entre la mystérieuse disparition d’adolescents et le meurtre d’une célèbre avocate, les membres de l’unité ne savent plus où donner de la tête. Ils doivent aussi se préparer au pire : la perte d’un des leurs et le retour plus que probable du tueur en série Phillip Stroh.

Une charge émotionnelle remarquable due à une perte irréparable, mènera le public d’un sentiment de joie à la tristesse à travers les épisodes. Chaque membre de la brigade accepte la nécessité du risque, protéiforme et extrêmement dangereux, tandis qu’elle se prépare à la confrontation avec Phillip Stroh.

Soirée « Major Crimes » ce lundi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV.

