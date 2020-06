Mort de Patrick Poivey, voix française de Bruce Willis

5 ( 8 )



ANNONCES





Mort de Patrick Poivey. Bien triste nouvelle en cette soirée de mardi avec l’annonce de la mort d’un acteur dont on reconnaissait la voix entre mille, et pour cause. Véritable star du doublage en France, il était notamment celle de Bruce Willis.



ANNONCES





Particulièrement actif dans le monde du doublage, et c’est un travail considérable trop peu reconnu, il avait aussi été celle de Tom Cruise et de Mickey Rourke alors qu’ils débutaient à peine leur carrière.

Il avait également prêté sa voix à quelques jeunes premiers de Hollywood au cinéma et à la télévision dans les années 1980-1990 : Don Johnson (Deux flics à Miami, Nash Bridges), Emilio Estevez (Young Guns), Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Sex and the City, Desperate Housewives), Mickey Rourke mais aussi Kevin Costner et Kenneth Branagh (source).

Sa voix avait également accompagné de hndocumentaires, publicités et habillages radios. Il était notamment la voix off des radios Rire et Chansons et Alouette.



ANNONCES





« Toute l’équipe de @rirechansons est triste ce soir…notre voix antenne mais notre ami avant tout Patrick Poivey vient de nous quitter😢😢 artiste immense, doubleur talentueux (en autre la voix Française de Bruce Willis)… un mec bien » a notamment écrit la radio « Rire et chansons » sur son compte Twitter.

Toute l'équipe de @rirechansons est triste ce soir…notre voix antenne mais notre ami avant tout Patrick Poivey vient de nous quitter😢😢 artiste immense, doubleur talentueux (en autre la voix Française de Bruce Willis)… un mec bien😢😢 pic.twitter.com/ZUEdWdPHvt — Rire & Chansons (@rirechansons) June 16, 2020

Époux de la comédienne Séverine Morisot, il n’était âgé que de 72 ans. Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES