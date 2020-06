Un si grand soleil : Janet découvre la vérité sur Eliott, Quentin dérape, ce qui vous attend mercredi 17 juin (épisode n°418 en avance)

5 ( 3 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ca s’annonce encore bien mouvementé demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 418 du mercredi 17 juin, Janet va finalement découvrir la vérité sur Eliott !

Alors que Janet et Clément viennent de témoigner et que Brochot se retrouve enfin en mauvaise posture au procès, Janet présente Eliott à Clément… Ce dernier le connait déjà !



ANNONCES





Clément explique alors à Janet qu’Eliott a été au coeur d’une sale affaire et qu’il a fait de la prison ! Janet appelle sa fille, Emmy, pour la prévenir…

De son côté, Quentin dérape. Il fait le faux cambriolage pour son patron et ment à Davia en prétextant avoir quelque chose à régler. Mais quand il brule les documents gênants de son patron, un sdf le voit et lui demande ce qu’il fait… Quentin ne lui répond pas et s’enfuit…



ANNONCES





Rendez-vous mercredi 17 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES