« Des racines et des ailes » du 17 juin 2020 : ce soir, voyage sur les chemins du Var

« Des racines et des ailes » du 17 juin 2020 : présentation

Tout commence par un survol exceptionnel de Toulon, premier port militaire d’Europe, l’un des sites les plus sécurisés de France. Pour protéger la grande rade, plus de 70 forts ont été bâtis sur le littoral varois. Ces citadelles ont forgé des paysages d’une beauté remarquable.

Toulon fait peau neuve et, dans son archevêché, tout juste restauré, a lieu son Festival d’architecture, une véritable vitrine pour les Arts décoratifs français. Jean-Pierre Blanc, organisateur du Festival, part en quête des plus beaux savoir-faire de l’arrière-pays varois. A l’image de la célèbre terre cuite de Salernes.

Aurélie Robles nous emmène au cœur de la Provence verte, ancien lieu de résidence des Comtes de Provence. Sur son chemin : de magnifiques châteaux hérités de ce passé fastueux. Mais aussi des habitants engagés dans le développement durable de leur région. Bernard Allais, paysan boulanger, produit des variétés anciennes de céréales, et relance la culture de pois-chiche destinés à la boulangerie.



Enfin, dans le pays de Fayence, une association de femmes relance la culture de la rose de mai. Un défi que relève avec passion, Armelle Janody malgré les difficultés climatiques. Nous la suivons également jusqu’au château de la Colle Noire, où elle a planté une roseraie. Ce château, refuge de Christian Dior dans les années 50, vient d’être restauré.

« Des racines et des ailes » présente « Sur les chemins du Var » , un film réalisé par Saléha Gherdane. Une production Eclectic Production, avec la participation de France Télévisions.

