« N’oubliez pas les paroles » : 10 victoires pour Paul et 67.000 euros de gains

« N’oubliez pas les paroles ». C’est lui qui a fait tomber Maureen, 5ème plus grande maestro de l’histoire du jeu, il y a quelques jours à peine. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il mérite largement sa place.



Hier soir il a en effet signé deux victoires supplémentaires, a remporté 15.000 euros de plus et a en plus gagné un séjour en thalasso.

Dans le premier numéro, Paul s’est contenté de 5.000 euros. Il a doublé la mise dans le second avec 10.000 euros supplémentaires.



Et comme à chaque dizaine, un voyage en Thalasso lui a été offert. Direction la Camargue pour lui et probablement sa maman… enfin à moins qu’il ne trouve chaussure à son pied d’ici-là.

Récapitulatif

🎤 Nombre de victoires : 10

🎤 Gains remportés dans la précédente émission : 15.000 euros

🎤 Total des gains : 67.000 euros

Vidéo

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce candidat fort sympathique et qui semble de plus en plus l’aise, voici l’une de ses prestations. Nous avons choisi son interprétation de la superbe chanson d’Emmanuel Moire « Je Fais De Toi Mon Essentiel ».

Audience « N’oubliez pas les paroles » : toujours leader de l’access

Les jours se suivent et se ressemblent pour le jeu musical de Nagui. Hier soir 3.09 millions de fidèles et 18.9% de part de marché pour le second numéro, celui dont la diffusion débute à 19h20.

« N’oubliez pas les paroles » était largement en tête des audiences sur la cace de l’access prime-time devant :

– Le 19/20 national » de France 3 suivi par 2.42 millions de personnes (pda 14%)

– Le jeu de TF1 « Qui veut gagner des millions à la maison ? » qui a réuni 2.06 millions de téléspectateurs (pda 13%)

– Et l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » qui a régalé 1.34 million de gourmands (pda 9.5%)

