« Tous en cuisine » du 2 juin 2020 : ingrédients et ustensiles pour la recette de ce soir

« Tous en cuisine » du 2 juin 2020 – Deux semaines avant l’arrêt de l’émission (voir notre article), Cyril Lignac vous donne une nouvelle fois rendez-vous ce soir à 18h45 sur M6 pour un nouveau numéro de « Tous en cuisine en direct » avec aujourd’hui, une seule recette à réaliser en même temps que le chef et son invité.

Une émission également accessible en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser l’unique recette du jour. Aujourd’hui il s’agira d’un plat !

« Tous en cuisine » du 2 juin 2020 : votre recette de ce soir

PLAT : BOUILLABAISSE EXOTIQUE



Les ingrédients pour 4 personnes

4 pavés de poisson blancs type cabillaud

200g de morceaux de poisson de roche

200g de pâtes à la farine de maïs (linguine ou spaghetti)

3 tomates coupées en cubes

10g de gingembre épluché et coupé en morceau

¼ de botte de mélisse ou persil plat ou menthe

1 oignon épluché et coupé en dés

1 zeste de citron jaune + 1 zeste d’orange

1 gousse d’ail épluché et dégermé

¼ de fenouil lavé et coupé en morceau

1 tige de citronnelle coupé en biseau

10cl de vin blanc

3 cuil.à soupe de ricard

1 œuf mollet (cuisson 6 minutes)

100g d’huile neutre + 100g d’huile de sésame

50g de câpres

100g de pulpe de pommes de terre bien cuite à l’eau

1 cuil. à soupe de wasabi en tube

3 cuil. à soupe de sauce soja

20g de beurre

12 gros croûtons frottés à l’ail

huile d’olive

safransel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 cocotte + 1 spatule

1 casserole + 1 pince à pâte + 1 saladier

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s) sur M6 et 6Play.

