Un si grand soleil en avance : Antonin dit tout à la police (résumé + vidéo épisode n°408 du 3 juin 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Un si grand soleil », Antonin est interrogé par la police au sujet de ses parents et dit tout à Manu à leur sujet !

Un si grand soleil résumé de l’épisode 408

Manu interroge Antonin au commissariat, en présence de sa mère. Il lui parle de son témoignage cinq ans auparavant au sujet du vol de voiture que son père avait déclaré. Antonin s’en rappelle et raconte tout à Manu… A l’époque, son père lui avait demandé de dire qu’il était avec lui au supermarché quand on lui a volé sa voiture. Antonin avoue que ce n’était pas vrai et que son père avait vendu la voiture, mais il l’a déclarée volée pour toucher l’assurance !

Et alors que Guilhem s’active pour clarifier la situation, Manon fait preuve de toute la compassion dont elle est capable.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 3 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

