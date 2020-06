Plus belle la vie du 3 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, Coralie doute de Nicolas (VIDEO EXTRAIT)

4.7 ( 14 )



« Plus belle la vie » du 3 juin 2020 – Une nouvelle rediffusion de votre série quotidienne « Plus belle la vie » vous attend ce soir à 20h15 sur France 3. Et Coralie commence déjà doute de Nicolas… Elle est jalouse depuis qu’elle l’a vu avec une interne. Elle se renseigner auprès de Gabriel…



« Plus belle la vie » du 3 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2827 : Djawad a repéré un local à louer, Julio le félicite. Estelle aussi. Et JF a hâte que Djawad revienne travailler. Le local enthousiasme Julio. Estelle et Wendy font déjà des projets pour occuper l’espace libre que laissera Djawad.

Riva accepte d’enquêter sur l’activité sentimentale de Nicolas pour le compte de Coralie. Il sonde Nicolas sur sa vie à Marseille et les diverses tentations… mais Nicolas le charrie, en lui disant qu’il n’est pas réceptif à son plan drague…

Etienne prépare une surprise à Mélanie, que Juliette, qui aide Mélanie à choisir ses robes, évente… Il voudrait pour son mariage les alliances de ses grands-parents, mais Yvette tient rigueur à Mélanie de sa tromperie envers son fils, et préfère qu’il en achète des neuves. Il est obligé de dire la vérité à Mélanie



Boher stresse à l’idée de remplacer Patrick pendant une semaine. JF assure à Boher qu’il peut compter sur ses collègues. Boher accepte un passe-droit à Samia pour qu’elle sorte plus tôt. JF aussi insiste pour faire l’anniversaire de Boukrane. Au final, Boher se tape tout le boulot !

