Quand Iggy Azalea nous apprend qu’elle est la maman d’un petit garçon

CARNET ROSE ! Iggy Azalea est maman et personne ne le savait vraiment d’autant qu’elle n’a jamais annoncé sa grossesse et s’est bien gardée de confirmer les rumeurs. Et elle a choisi Instagram pour dévoiler, dans le cadre d’une story très émouvante, qu’elle avait donné naissance à un petit garçon il y a déjà plusieurs semaines. Bref Iggy Azalea une vraie petite cachotière.



« J’ai un fils… J’ai attendu le bon moment pour dire quelque chose, mais j’ai l’impression que plus le temps passe, plus je réalise que je suis anxieuse à l’idée de partager une nouvelle si gigantesque avec le monde » a déclaré Iggy Azalea.

Et de conclure non sans émotion par ces très jolis mots : « Je l’aime au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. » C’est beau et ça va finir par me faire chialer.

Notez que la rappeuse et mannequin australienne n’a donné aucune autre précision. On ne connaît donc ni le prénom de ce petit ange, ni sa date de naissance. En même temps ça ne regarde que la famille, non ?



Mais qui est Iggy Azalea?

Mais en rédigeant cet article, je me suis dit que certains ne savaient peut-être même pas de qui on parle. Et bien Iggy Azalea est une rappeuse et mannequin australienne de 30 ans mais qui a choisi de s’installer aux Etats-Unis dès l’âge de 16 ans.

Si elle s’est fait connaître sur Youtube avec ses titres Pu$$y et Two Times, c’est grâce à son album « The New Classic » sorti en 2014 qu’elle est devenue une star internationale. Cet album s’est retrouvé dans les meilleurs ventes de plusieurs pays.

Sur cet opus plusieurs singles dont le fameux titre « Fancy » en collaboration avec la chanteuse britannique Charli XCX. 4ème single de l’album, il a tout de même atteint la première position du Billboard Hot 100 aux États-Unis… Iggy Azalea est alors devenue la quatrième rappeuse solo à atteindre la tête du classement.

Vous ne voyez toujours pas de qui on parle ? Voici des images qui devraient peut-être vous aider…

On se souvient également de son duo avec Britney Spears sur « Pretty Girls ». Nous vous en (re)présentons d’ailleurs le clip…

Quant à son deuxième album « In My Defense » sorti en 2019 il n’a pas tout à fait rencontré le même succès commercial.

Du côté de sa vie privée elle est censée être toujours en couple avec le rappeur américain Playboi Carti qui pourrait donc être l’heureux papa de ce petit garçon dont ne sait absolument rien dans l’état actuel des choses.

