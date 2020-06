Pourquoi Jean-Pierre Pernaut était-il ému ce jeudi 11 juin dans le JT de TF1 ?

5 ( 6 )



Jean-Pierre Pernaut a fait son grand retour sur le plateau du 13 heures de TF1 ce lundi et ce après 3 mois d’absence pour cause de confinement… enfin d’absence si on veut puisqu’il présentait tout de même chaque jour en fin de JT une rubrique depuis son domicile.



Et si lundi c’est tout sourire qu’il a repris les commandes de son JT, une mauvaise nouvelle est venue plomber ce retour qu’il attendait depuis si longtemps.

La star du 13 heures de TF1 a du en effet annoncé la mort de Christian Bousquet, son ancien rédacteur en chef, un homme qui l’a accompagné durant de longues années et qui était en partie à l’origine de cette formule si particulière du 13 heures que plébiscitent les téléspectateurs.



Très ému, Jean-Pierre Pernaut a déclaré à la fin de son édition : « Immense émotion de tous les anciens de TF1, de tous les anciens des équipes de ce journal de 13 heures surtout, la mort de Christian Bousquet. Il a été mon rédacteur en chef pendant dix ans, de 1988 à 1998 (…) Il m’a rejoint sur ce journal de 13 heures pour créer la formule que vous connaissez »

Précisant qu’il était à la retraite depuis la fin des années 2000, il a conclu par ses mots : « Il est mort à 80 ans ce matin des suites du coronavirus. Nous avons une pensée pour sa famille et ses proches, et nous sommes ici tous très, très tristes de l’apprendre. »

Jean-Pierre Pernaut reste le roi de l’audimat

Une bien triste nouvelle donc pour le journaliste et toute la rédaction du 13 heures. Mais Christian Bousquet et Jean-Pierre Pernaut ont fait de cette édition une véritable institution qui cartonne toujours autant chaque midi.

L’édition de ce mercredi a par exemple réuni 5.7 millions de téléspectateurs soit 40.4% du public présent devant son poste de télévision. Aucun JT ne parvient aujourd’hui à atteindre de telles part de marché.

N’est-ce pas le meilleur moyen de rendre hommage à Christian Bousquet ?

Retrouvez Jean-Pierre Pernaut demain pour son dernier JT de la semaine avant le week-end. Retrouvez tous les JT de TF1 en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

