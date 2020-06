Découvrez « Romance », un thriller romantique et fantastique qui débarque ce soir sur France 2

5 ( 3 )



« Romance », épisodes du mercredi 10 juin 2020. Ce soir sur France 2 découvrez « Romance » un thriller romantique et fantastique ou l’histoire d’une rencontre qui n’aurait pas dû avoir lieu ; une rencontre amoureuse, passionnelle qui va bouleverser des destins et changer des vies.

Signée Hervé Hadmar, elle met en scène Pierre Deladonchamps, Olga Kurylenko, Pierre Perrier, Barbara Schulz, Simon Abkarian ou bien encore Anne-Sophie Soldaini.



À découvrir sans faute dès 21h05 sur France 2 mais aussi dès maintenant en avant-première en streaming vidéo sur France.TV

« Romance » : présentation

Voici l’histoire…



2020. Jérémy a 32 ans. Il habite Paris. Solitaire, « refusant d’appartenir à son époque », il tombe amoureux d’une femme sur une photographie. Une photo prise à Biarritz en 1960.

2020 : Jérémy découvre un club « le Wonderland ». On y chante et on y danse le rock. Ce club, inexplicablement, va servir à Jérémy de « porte ». Un passage entre le Paris des années 2020 et le Biarritz des années 60.

« Romance » c’est un voyage dans le temps… à la fois effrayant et merveilleux…

« Romance »: les deux épisodes de ce soir

Épisode 1. Le Wonderland : un club de rock très 60’s en 2020, quelque part au cœur de Paris. De la musique, de la danse et, accrochée au mur, la photo d’une femme, belle et mystérieuse à en mourir. Et si une simple photo pouvait nous faire voyager dans le temps ? Et si Jérémy, 32 ans, vivant mal son époque, trouvait le moyen, à travers le temps, de rencontrer la femme de ses rêves et de se retrouver projeté au cœur de l’été 1960, à Biarritz ? Et si le cœur de cette femme était déjà pris par Chris, un homme au charme vénéneux ?

Épisode 2. Juillet 1960. Jérémy se réveille dans la grande et merveilleuse villa de Chris et d’Alice, la femme de ses rêves. Tout autant angoissé qu’émerveillé, il assiste à l’ouverture du Wonderland originel, sympathise avec Tony, le patron du club. Déterminé à rester dans les années 1960, Jérémy explore une époque qui ne lui appartient pas et se met en danger. Il développe une relation ambiguë avec Chris et découvre qu’Alice cache un mystère. Et si Chris était violent avec elle ? Et si Jérémy était arrivé jusqu’ici pour la sauver ?

Teaser vidéo

Découvrez maintenant le teaser vidéo de votre nouvelle série qui pour info a été dévoilée en exclusivité au festival Série Series.

« Romance » débarque ce soir, mercredi 10 juin 2020 dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV. À ne manquer sous aucun prétexte !

