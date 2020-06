Un si grand soleil : Damien dit tout à Bilal, Baptiste avoue, ce qui vous attend mercredi 10 juin (épisode n°413 en avance)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes accro au feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et vous êtes impatient de connaitre la suite ? Alors on peut déjà vous dire que dans l’épisode 413 du mercredi 10 juin, alors qu’il est confronté à son frère, Baptiste va passer aux aveux et tout dire à la police au sujet de l’incendie qu’il a provoqué à l’escape game.

L’enquête s’achève sur cette sordide histoire pour toucher l’assurance et Sylvain est libéré de prison. Il retrouve sa femme et son fils.



Manu annonce la nouvelle à Virgile, mais ça n’apaise pas sa douleur… Quant à Guilhem, il en parle à Johanna et lui conseille de se porter partie civile. Ludo, pas remis de la perte du bébé, ne veut pas.

Lucille apprend que Bilal est amoureux de Damien. Elle demande donc à ce dernier de clarifier les choses et de dire la vérité à Bilal… Damien va donc lui parler et lui dit qu’il voit d’autres personnes, dont Lucille en ce moment. Bilal tombe de haut et se confie à sa mère et son frère, Akim, qui eux non plus ne comprennent pas le comportement de Damien.



Rendez-vous mercredi 10 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

