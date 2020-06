« Sister Act » : ce que vous ne saviez peut-être sur le film proposé par M6 ce soir

4.4 ( 7 )



« Sister Act » le film culte d’Emile ARDOLINO porté par Whoopi GOLDBERG, Maggie SMITH et Harvey KEITEL est en mode rediffusion ce soir sur M6 dès 21h05. Possibilité de regarder le film en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de 6PLAY.



« Sister Act » : histoire, synopsis

Dotée d’un optimisme à toute épreuve, Dolorès Van Cartier, diva du disco, se produit dans un cabaret miteux et devient, bien malgré elle, témoin d’un meurtre perpétré par son patron et amant, Vince La Rocca. Fuyant les hommes de main du malfrat, Dolorès est intégrée par la police au programme de protection des témoins et se retrouve placée… dans un couvent ! Aussi à son aise qu’un poisson hors de l’eau, Dolorès devient Sœur Marie-Clarence et se retrouve à cohabiter avec des sœurs qui la prennent véritablement pour l’une d’entre elles… Mais le couvent Sainte-Katherine n’est pas l’endroit idéal pour quelqu’un qui a un caractère aussi entier que Dolorès !

Ce que vous ne saviez peut-être pas sur le film

❚ Le personnage campé par Whoopi Goldberg (sœur Marie-Clarence) est inspiré de l’histoire réelle de Mère Dolorès Hart. Actrice, danseuse et chanteuse (aperçue dans “Where the Boys Are”, King Créole”) elle mit fin à sa carrière pour rentrer dans les ordres à l’âge de 24 ans;



❚ Au départ ce rôle était destiné à Bette Midler et non à Whoopi Goldberg. Le rôle aurait même été écrit pour elle;

❚ Une grande partie du film a été tourné dans l’Eglise catholique de Saint-Paul à San Francisco;

❚ Le film a été adapté en comédie musicale, vingt ans après sa sortie;

❚ En froid avec la production, enfin à l’époque en tout cas, Whoopi Goldberg avait refusé d’assurer la promo du film;

❚ Le titre « If My Sister’s In Trouble », l’un des titres phares de la BO, est resté 54 semaines dans le fameux Billboard, classement des meilleurs ventes aux Etats-Unis;

❚ Si « Sister Act » est devenu culte, il n’a pas forcément affolé les compteurs lors de sa sortie. 231 millions de dollars de recettes à travers le monde et « seulement » 2.5 millions de spectateurs dans les salles françaises.

❚ Maggie Smith (la mère supérieure), très célèbre en France pour ses rôles dans la saga Harry Potter et la série Downton Abbey, sera fin 2020 à l’affiche du film “A Boy Called Christmas”.

« Sister Act » : bande-annonce

Et on termine bien sûr par la bande-annonce officielle du film…

« Sister Act » c’est notre film coup de coeur pour cette soirée de mardi. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

