« La 7ème Cible » avec Lino Ventura : cet après-midi sur France 3

4.5 ( 10 )



ANNONCES





« La 7ème Cible » est le second film du cycle Lino Ventura débuté hier après-midi sur France 3 avec « Garde à vue ». Signé Claude Pinoteau, il met scène Lino Ventura bien sûr mais aussi Léa Massari et Jean Poiret. Rendez-vous aujourd’hui sur la chaîne dès 13H55 et sur France.TV pour le streaming vidéo.



ANNONCES





« La 7ème Cible » : histoire, résumé, synopsis

Bastien Grimaldi, écrivain réputé, est agressé un soir dans la rue. Apparemment, l’agression est gratuite. Mais les coups de téléphone répétés, les lettres anonymes s’accumulent. Grimaldi mène sa propre enquête pour comprendre qui est à l’origine de ces menaces.

À propos du film

– Sophie Marceau a été pressentie pour le film. Après avoir accepté le rôle de Laura, elle a finalement refusé. Et si elle a été remplacée par Élizabeth Bourgine, le personnage a été mis en retrait par rapport à ce qui avait été prévu. Cela n’a pas empêché l’actrice d’être nommée pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle en 1985.

– « La 7ème Cible » est le dernier grand rôle de Lino Ventura au cinéma



ANNONCES





– Lors de sa sortie en salles en 1984, le film a attiré 1 249 022 spectateurs.

Bande-annonce

Voici maintenant la bande-annonce de votre film…

« La 7ème Cible » c’est aujourd’hui dès 13h55 sur France 3 et France.Tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES