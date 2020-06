Un si grand soleil : Davia tourne la page, Gary manipulé, ce qui vous attend mercredi 1er juillet (épisode n°428 en avance)

5 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend mercredi dans « Un si grand soleil », on peut vous dire que le malaise va s’amplifier entre Davia et Quentin. Dans l’épisode 428 du mercredi 1er juillet, Davia va mettre les choses au clair avec Quentin.

Elle le découvre avec Carine dans sa chambre d’hôpital et pense qu’ils se sont remis ensemble…



Davia, blessée par tous les mensonges de Quentin, avoue à Maryline qu’elle s’est vraiment trompée sur lui… Elle décide de tourner la page.

Quant à Gary, il est manipulé par Brochot. Il rencontre son ami, Sylas, censé les aider mais qui en réalité le manipule. Ce dernier rencontre Brochot et l’informe que Quentin et Davia pense que c’est Ange Thezas qui est derrière toutes leurs agressions !



De son côté, Emmy rencontre un premier client. Mais Eliott, jaloux, est persuadé que celui-ci est attiré par Emmy et veut la draguer. Il demande à Vivien de le suivre ! Eliott va aussi voir le père de Dylan, dont l’entreprise est à la limite de la faillite, pour lui proposer de prendre des parts dans son entreprise…

Rendez-vous mercredi 1er juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

