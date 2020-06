Un si grand soleil en avance : un terrible accident de voiture (résumé + vidéo épisode n°415 du 12 juin 2020)

5 ( 3 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un nouveau drame qui vous attend ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil ». En effet, Janet va avoir un terrible accident de voiture et il semblerait que ça ne soit pas un hasard !…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 415

Emmy est au téléphone avec sa mère, elle lui confie qu’elle n’arrête pas de penser au procès à venir. Elle est pas bien mais n’osais pas lui dire… Janet est au volant au même moment, elle s’excuse auprès de sa fille de ne pas avoir vu qu’elle n’allait pas bien. Quant d’un seul coup au téléphone, Emmy entend les cris de sa mère… Elle a eu un terrible accident de voiture et un chauffard prend la fuite tandis que Janet est inconsciente !

Et de son côté, Elisabeth met de la distance avec sa famille. Quant à Gary, il reste loyal envers un vieil ami…



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 12 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES