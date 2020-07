5 choses à savoir sur « Nos jours heureux », le film diffusé par M6 ce soir

4.9 ( 9 )



5 choses à savoir sur « Nos jours heureux ». Ce soir c’est encore un film de cinéma que M6 diffusera à partir de 21h05. Et en ce dernier samedi du mois de juillet, place à la comédie d’Éric TOLEDANO et Olivier NAKACHE « Nos jours heureux ».



« Nos jours heureux » : histoire, résumé, synopsis

C’est l’été. Vincent Rousseau va diriger pour la première fois une colonie de vacances. Dès le quai de la gare, entre petites histoires et gros soucis, il se retrouve plongé dans un univers qu’il croyait connaître. Il va devoir faire face durant trois semaines à des gamins intenables, des animateurs déjantés et la visite surprise de l’inspecteur de « Jeunesse et Sport ». Les colonies de vacances ne sont pas des vacances pour tout le monde !…

Casting

Au casting de ce film

Jean-Paul ROUVE (Vincent)

Marilou BERRY (Nadine)

Omar SY (Joseph)

Lannick GAUTRY (Daniel)

Julie FOURNIER (Lisa)

Joséphine DE MEAUX (Caroline)

Jean BENGUIGUI (Mimoun)



5 choses à savoir sur « Nos jours heureux »

– Nos jours heureux a remporté le Prix du Public et le Prix du Jury Jeunes au Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2006 ainsi que le Prix du Public au Festival City of Lights de Los Angeles 2006 (source Allo-Ciné)

– Dans ce film la colonie se rend au château de la Couronne (Marthon, dept de la Charente). Éric TOLEDANO et Olivier NAKACHE y a avaient animé une colonie 10 ans plus tôt.

– Joséphine DE MEAUX, alias Caroline dans le film, a remporté le Prix de la Meilleur actrice lors du Festival International du Film de Comédie de l’Alpe Duez en 2006.

– 70 enfants ont participé au tournage du film

– Succès en salles, le film a réuni 1 473 273 spectateurs.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film….

« Nos jours heureux » ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6play pour voir le film en direct depuis tous vos appareils connectés. S’agissant d’un film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.

