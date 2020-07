Ce soir sur TF1 « Les 100 plus grands aléas du direct » (liste des invités)

4.6 ( 10 )



Ce soir sur TF1 « Les 100 plus grands aléas du direct ». Retour d’une émission culte de la télévision dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le live et la replay. Ce soir c’est une spéciale « Aléas du direct » qui nous sera présentée par Anaïs Grangerac et Christophe Beaugrand.



« Les 100 plus grands aléas du direct » : les invités

L’émission culte 100 plus grands fait son grand retour sur TF1 avec un classement inédit des 100 plus grands aléas du direct : des fous rires aux gaffes, en passant par les lapsus en tous genres.

Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac seront entourés pour l’occasion de :Christine Bravo, Virginie Hocq et Florent Peyre.

Ensemble ils vous livreront les plus désopilants et les plus surprenants des moments de direct à la télévision !



Extrait vidéo

En attendant ce soir, voici une petite vidéo histoire de se mettre dans l’ambiance…

