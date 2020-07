EXCLU Plus belle la vie : Barbara libre, terrible drame pour Ariane, Vitreuil avoue (infos PBLV )

4.1 ( 13 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 31 juillet C’est de très gros rebondissements qui vous attendent prochainement dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Barbara va finalement être innocentée et libérer de prison !

En effet, alors que le couple Merle s’apprête à fuir Marseille avec le petit Léon, les amis de Barbara ne disent pas leur dernier mot et Luna essaie de convaincre Cécile de rendre son bébé à Pauline. Le couple finit par tout avouer à la police et rend le petit Léon. Ils expliquent avoir été traumatisés par la mort de leur bébé et ils ont fait un transfert sur Léon…



De son côté, Estelle obtient les aveux d’Anémone Vitreuil pour le meurtre de Marcus. Mais traumatisée par la prison, elle refuse de dire la vérité à la police et préfère prendre un bon avocat à la femme accusée à sa place… Estelle en parle à Abdel et réussit à trouver les mots pour qu’Anémone se dénonce. Elle avoue tout en détails à la police et est placée en détention préventive. Estelle promet de s’occuper de Jeanne…

Quant à Ariane, elle va vivre un terrible drame : la mort d’Alex ! Ce dernier a été tué et Ariane pense immédiatement que c’est Sorret, sorti de prison récemment. Mais Thomas fait lui aussi parti des suspects…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 20 juillet sur France 3

La police reprend Léon pour le rendre aux Merle. Toujours en garde à vue et accusée de complicité d’enlèvement, Barbara soutient que Pauline est la vraie mère. De son côté, Cécile Merle explique, au contraire, que Pauline a mal vécu sa fausse couche et a fait un transfert sur son fils. Léo est inquiet pour Barbara, et trouve que ses collègues ne se posent pas les bonnes questions. Il confronte Merle qui tient un discours plausible et sincère…

Marcus offre à Vitreuil un moment de réconfort, elle qui regrette d’avoir gâché sa relation avec Jeanne. Estelle cherche des preuves contre Marcus, même si cela doit attrister Vitreuil. Marcus avoue à Estelle qu’il ne refuse pas les contreparties financières de Vitreuil…

Les amis de Théo ont du mal à accepter que Coralie redevienne Terminator au lycée. De son côté, Mila a de nouveau envie de passer le bac…

