Dans « Les Compères », Pierre Richard s’appelle pour la première fois François Pignon

Besoin d’une bonne dose d’humour ? (Re)découvrez « Les Compères » de Francis Veber ce soir sur France 3. Une comédie qui met en scène un duo magique : Pierre Richard / Gérard Depardieu. À voir ou à revoir sans modération ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en direct sur France.TV depuis tous vos appareils connectés.



« Les Compères » : histoire, résumé, synopsis

Tristan, le fils de Christine (Anny DUPEREY) fait une fugue avec sa petite amie. Devant la passivité de son mari et de la police, elle décide de faire appel à Jean Lucas (Gérard DEPARDIEU), un ancien amant, lui faisant croire que Tristan est son fils, mais Jean refuse. Christine se tourne alors vers un autre compagnon de l’époque, François Pignon (Pierre RICHARD), lui faisant croire la même chose sur sa paternité, il accepte. Entre-temps Lucas change d’avis. Désormais les deux « papas » se lancent à la recherche du fils.

Pierre Richard s’appelle pour la première fois François Pignon

Dans ce film, Pierre Richard s’appelle pour la première fois François Pignon. Nom qu’il portera également dans « Les Fugitifs » du même Francis Veber

Autres anecdotes du film



Comme beaucoup de gros succès français, les américains n’ont pas pu s’empêcher de faire un remake. Baptisé « Father’s day, et sorti en 1997, il mettait en scène Billy Crystal et Robin Williams.

Beau succès en salles le film a frôlé avec les 5 millions de spectateurs signant l’un des plus gros succès du box-office en 1983.

Les répliques cultes

Mieux qu’une bande-annonce, une compilation des répliques cultes du film… car il y en a pas mal…

« Les Compères » avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, c’est ce soir sur France 3. Et la semaine prochaine c’est une soirée spéciale Pierre Richard qui nous sera proposée avec deux films qui ont marqué la carrière de l’acteur “Les Fugitifs” d’une part et “Le grand blond avec une chaussure noire”.

