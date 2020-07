Ce soir à la télé : un inédit de Camping Paradis avec Esther Valding

4.6 ( 14 )



Annonces





Camping Paradis au programme télé de ce lundi 6 juillet 2020 – Ce soir à la télé, Laurent Ournac vous donne rendez-vous à partir de 21h05 sur TF1 pour un tout nouvel épisode inédit de votre série « Camping Paradis ». Intitulé « Ma vie est belle », cet épisode accueille au casting l’actrice Esther Valding, que vous avez connu dans les séries « Les bracelets rouges » et « Demain nous appartient ».



Annonces



Annonces

Une soirée que vous pourrez également suivre en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





Camping Paradis : résumé de l’épisode « Ma vie est belle »

Tara et Antoine préparent un concours de mode. C’est sans compter l’arrivée de Patricia, star de la chanson des années 90 et mère de Tara, qui risque bien de voler la vedette à sa fille….Premières vacances pour Arthur et Sybille -père et fille – depuis le mort de la maman de Sybille. A peine arrivée, Arthur tombe sur Audrey, son premier amour. De quoi susciter la jalousie de Sybille… Parizot est heureux, il s’est fait des nouveaux copains !!! Mais… ils sont nudistes… Va-t-il se convertir pour conserver leur amitié ?

Le Camping Paradis est enfin de retour ce soir sur TF1 !



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés