Demain nous appartient en avance : Lou face à un dilemme (résumé + vidéo épisode 701 DNA du 3 juillet 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 701 du vendredi 3 juillet 2020 – Lou va être face à un grand dilemme ce soir dans votre épisode inédit de « Demain nous appartient ». En effet, alors que la police risque de relâcher Joubert faute de preuve, ce dernier a avoué auprès de Lou être le prédateur et elle hésite maintenant à le défendre… Que va-t-elle décider ? Victor la met en garde et pour lui c’est très clair : elle doit refuser de le défendre !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 701

Lou est l’avocate du présumé agresseur et violeur d’Amanda, Marianne et Morgane. Un procès aux assises devrait donc avoir lieu. C’est le genre de procès qui motive Lou à faire le métier d’avocate. Cependant, Joubert vient de lui avouer qu’il était coupable et faute de preuves contre lui la police devrait devoir le relâcher… Un vrai dilemme se présente face à Lou : protéger un violeur pour effectuer son devoir d’Avocate ou l’empêcher d’être relâché pour éviter de nouvelles mésaventures à d’autres femmes ?

Et de leur côté, Amanda, Marianne et Morgane doivent rassembler tout leur courage pour affronter ensemble une nouvelle épreuve. Quant à Bart et Gabin, ils trouvent une aide plus que bienvenue auprès d’Alex et Maxime pour lancer leur nouveau projet. Et les efforts de Rémy pour consolider son couple n’empêchent pas Soraya de lui échapper progressivement…



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 701 du 3 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

