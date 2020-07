Audiences access 2 juillet : « N’oubliez pas les paroles » leader devant « DNA »

4.9 ( 7 )



Audiences access 2 juillet 2020. Vous avez découvert les audiences prime d’hier soir, voici maintenant les audiences de l’access. Et c’est « N’oubliez pas les paroles » qui est de nouveau en tête avec 3.12 millions de téléspectateurs et 18.7% de part de marché pour le second numéro, celui dont la diffusion débute à 19h20.



Pour ceux que ça intéresse, notez que la valse des maestros a repris. Désormais le micro d’argent est dans les mains de Sabrina qui affiche 2 victoires et 6.000 euros de gains.

Audiences access 2 juillet 2020 : autres chiffres

Le trio de tête est complété par « DNA » ou « Demain nous appartient » si vous préférez. L’épisode du jour a pu compter sur 3.03 millions d’inconditionnels soit 18.6% des téléspectateurs.

Suivent le 19/20 national » de France 3 suivi par 2.63 millions de Français (pda 15,4%) et l’émission de M6 « Chasseurs d’appart' » vue par 1.27 million de personnes (pda 9%).



Du côté des talks en mode « best-of » les chiffres sont tellement faibles qu’on a décidé de ne pas s’y attarder.

Dans la case du 20 heures, le JT de TF1 domine toujours avec 5.41 millions de téléspectateurs (pda 26.2%) mais celui de France 2 résiste bien puisque suivi par 4.84 millions de personnes (pda 23.4%).

Pas grand chose d’autre à signaler si ce n’est les 5.34 millions de téléspectateurs de ‘C’est Canteloupe » sur TF1 (pda 24.2%).

