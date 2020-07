Demain nous appartient en avance : Sylvain fouille dans les affaires de Christelle (résumé + vidéo épisode 708 DNA du 14 juillet 2020)

5 ( 7 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 708 du mardi 14 juillet 2020 – Une nouvelle semaine qui commence et ce soir vous retrouverez votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». L’intrigue sur le prédateur terminée, c’est une nouvelle qui débute. Elle touche Christelle, qui va mal après les révélations de la mystérieuse jeune femme débarquée à Sète la semaine dernière, Laura…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 708

Face à l’attitude totalement incompréhensible de Christelle ces derniers jours, Sylvain prend les choses en main. Il est bien décidé à découvrir ce que Christelle lui cache. Pour cela il décide de fouiller dans son téléphone. Christelle débarque sans laisser le temps à Sylvain de continuer ses recherches. Bien décidé à trouver, il ne devrait pas s’arrêter là…

Et dans les rues de Sète, une inconnue semble activement rechercher Laura, l’intrigante nouvelle venue… Quant à Chloé, elle soutient Marianne du mieux qu’elle peut après que cette dernière lui a confié ses inquiétudes quant à sa relation avec Renaud. Et Thomas reçoit une nouvelle réjouissante, qui n’aide cependant pas Soraya à y voir plus clair.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 708 du 14 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

