Plus belle la vie : ce soir, Mouss sauve Léon (résumé + vidéo de l’épisode 4062 PBLV du 14 juillet 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4062 du mardi 14 juillet 2020 – Alors qu’hier soir le petit Léon se faisait enlever dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », ce soir Mouss le sauve des mains de son ravisseur et le ramène à la coloc, où Léo croit que c’est lui qui l’avait emmené… Barbara et Nathan essaient de le défendre…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4062

Mouss, grâce à la ruse, parvient récupérer l’enfant. Pendant ce temps, Barbara et Nathan découvrent que Léon a disparu, et le cherchent, affolés, avec les invités. Face à Mouss, le kidnappeur préfère prendre la fuite. Barbara est soulagée et demande à Mouss de la couvrir. Mis au secret, Mouss reproche à Barbara d’avoir gardé ce bébé qui n’est pas à elle. De son côté, Léo commence à croire au couple de Barbara et Nathan, mais n’entend pas le message amoureux de Claire…

Tom convainc Mila d’aller visiter avec eux la maison de location. Théo est triste que ses amis refusent la présence de Coralie. La maison est lugubre, mais Mila s’y sent bien, et les ados décident malgré tout de la louer. Laetitia est inquiète sur cette cohabitation, et Coralie ne cherche pas à la rassurer…



Rochat se méprend sur son rival, et essaie de convaincre Frémont de ne pas faire son voyage. Frémont le prend pour un fou…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4062 du 14 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

