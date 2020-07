Caroline Receveur dévoile une vidéo de son mariage avec Hugo Philip

4.9 ( 9 )



La belle Caroline Receveur, ancienne candidate de Secret Story aujourd’hui devenue influenceuse, est désormais une femme mariée ! En effet, la jeune maman a dit oui à Hugo Philip à la mairie du XVIème arrondissement de Paris samedi dernier.



Un mariage dont tout le monde parle et pour lequel Caroline Receveur a dévoilé une vidéo et quelques photos sur son compte du réseau social Instagram, où elle est suivie par 3,7 millions de fans.



Caroline Receveur, 32 ans, et Hugo Philip, 30 ans, sont en couple depuis trois ans et demi. C’est séparément qu’ils sont arrivés à la mairie samedi, Hugo étant accompagné de leur fils, Marlon, 2 ans.

« Le bonheur. Merci infiniment à Monsieur Christophe Girard de nous avoir uni dans cette si belle Mairie du 16e arrondissement de Paris.

Une cérémonie poétique, entouré de nos familles, amis les plus proches et placée sous la bénédiction de mon papa qui veillait sur nous de là-haut et que j’ai senti si fort ce jour. » a écrit Caroline Receveur sur Instagram en publiant une photo avec son mari et leur fils.



